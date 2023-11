Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: résultats encourageants dans le cancer du foie information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 12:12









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que les résultats d'un essai de phase III ont montré qu'Imfinzi (durvalumab), associé à une chimioembolisation transartérielle (TACE, soit une thérapie pour le traitement du cancer du foie) et au bevacizumab, avait démontré 'une amélioration statistiquement et clinique significative' de la survie sans progression (SSP) par rapport au TACE seul, chez les patients atteints d'un carcinome hépatocellulaire (CHC) éligible à l'embolisation.



Le cancer du foie, dont le CHC est le type le plus courant, est la troisième cause de décès par cancer, avec environ 900 000 personnes diagnostiquées dans le monde chaque année.



Environ 20 à 30 % des patients sont éligibles à l'embolisation, une procédure qui bloque l'apport sanguin à la tumeur. En revanche, la plupart des patients qui reçoivent une embolisation connaissent une progression ou une récidive rapide de la maladie, souligne le laboratoire.



Selon le Dr Riccardo Lencioni, professeur et directeur du programme d'imagerie du cancer au service de radiologie diagnostique et interventionnelle de l'hôpital universitaire de Pise, en Italie, et chercheur principal de l'essai, 'ces résultats pour durvalumab + bevacizumab ont le potentiel de remodeler le traitement de cette maladie complexe avec un mauvais pronostic en montrant pour la première fois que l'ajout d'une association d'immunothérapie à la TACE améliore significativement la survie sans progression'.





