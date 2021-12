Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: résultats de Calquence à la réunion de l'ASH information fournie par Cercle Finance • 13/12/2021 à 10:13









(CercleFinance.com) - Les résultats mis à jour de l'essai de phase III ASCEND ont montré que Calquence (acalabrutinib) d'AstraZeneca a réduit le risque de progression de la maladie ou de décès de 71 % par rapport aux combinaisons de soins standard à trois ans chez les adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) récidive ou réfractaire.



Ces données ont été présentées au 63rd La réunion annuelle et l'exposition de l'American Society of Hematology (ASH).



Des bénéfices cliniques similaires ont été observés dans une analyse exploratoire comparant chaque schéma thérapeutique avec Calquence.



' Les données d'ELEVATE-RR fournissent des preuves convaincantes que l'acalabrutinib est une option plus tolérable avec une toxicité cardiovasculaire réduite, ce qui donne aux cliniciens une assurance supplémentaire lors de la prescription de ce médicament que moins de patients devront cesser le traitement en raison d'événements indésirables, maintenant ainsi un contrôle continu de leur maladie, même dans ce contexte complexe. ' , a déclaré John F. Seymour, chercheur principal de l'essai ELEVATE-RR.





