AstraZeneca : résultats d'un traitement pour le Covid

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que Calquence a montré une amélioration clinique prometteuse chez la plupart des 19 patients hospitalisés pour le Covid, a déclaré le groupe anglo-suédois. Les résultats publiés dans Science Immunology ont montré que Calquence réduit les marqueurs de l'inflammation et améliore les résultats cliniques des patients atteints de la forme sévère de la maladie, a déclaré le fabricant de médicaments. Aux États-Unis, Calquence est approuvé pour le traitement des patients adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique ou de petit lymphome lymphocytaire.

