AstraZeneca : résultats d'un essai pour le cancer gastrique

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce les résultats de l'essai d'enregistrement de phase II positif Destiny-Gastric01. L'essai a atteint le critère d'évaluation principal du taux de réponse objectif et le critère d'évaluation secondaire clé de la survie globale chez les patients atteints d'un cancer gastrique métastatique HER2-positif précédemment traité. ' Les résultats ont montré qu'Enhertu (trastuzumab deruxtecan) ont obtenu une amélioration statistiquement significative et cliniquement significative du taux de réponse objective (ORR) et survie globale (SG) chez les patients atteints d'un cancer de la jonction gastrique ou gastro-oesophagien HER2-positif non résécable ou métastatique qui avait progressé après au moins deux schémas thérapeutiques, y compris le trastuzumab et la chimiothérapie ' indique le groupe. Gilles Gallant, vice-président principal, responsable mondial, développement oncologique, R&D oncologie, Daiichi Sankyo, a déclaré : ' Notre plan de développement reste sur la bonne voie dans le cancer gastrique, y compris une première application réglementaire au Japon où le cancer gastrique est très répandu et où la désignation Sakigake a été accordée pour cette indication '.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.50%