AstraZeneca : résultat d'un médicament pour le cancer du sein

(CercleFinance.com) - Les anticorps d'AstraZeneca et de Daiichi Sankyo ont montré des bénéfices de survie 'impressionnants' dans un essai pour le cancer du sein métastatique HER2 positif, ont annoncé les deux groupes. Dans l'étude de phase II, les patients traités par le trastuzumab deruxtecan ont atteint un taux de contrôle de la maladie de 97,3% avec une durée médiane de réponse de 14,8 mois et une survie médiane sans progression de 16,4 mois, ont indiqué les sociétés. Le taux de survie estimé à un an était de 86%. Les résultats ont provoqué un niveau élevé de réduction durable des tumeurs chez les patientes, dont la majorité avait épuisé la plupart sinon toutes les thérapies standard pour le cancer du sein HER2-métastatique, ont indiqué AstraZeneca et Daiichi.

