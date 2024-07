Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: relève ses prévisions annuelles de CA et de BPA information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 09:54









(CercleFinance.com) - AstraZeneca publie un chiffre d'affaires de 12,9 milliards de dollars au titre du 2e trimestre, témoignant d'une hausse de 13% de l'activité (+17% à changes constants).



L'activité est principalement partagée entre l'oncologie (22%), les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques (22%), la branche Respiratoire et Immunologie (22%) ainsi que les maladies rares (15%).



Le bénéfice net trimestriel s'établit à 1928 M$ (vs 1820 M$ un an plus tôt).



Le BPA core ressort à 1,98$, en recul de 8% (ou -3% à changes constants).



Le laboratoire indique réviser à la hausse ses prévisions de CA et de BPA pour l'exercice et cible désormais une hausse du CA total d'environ 15% (vs un faible pourcentage à deux chiffres précédemment). Le BPA de base lui aussi attendu en hausse de% (vs un faible pourcentage à deux chiffres précédemment).





