AstraZeneca: refinancement à hauteur de 1,5 milliard d'euros

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé avoir bouclé vendredi deux opérations de refinancement lui ayant permis de lever un montant total de 1,5 milliard d'euros.



Ces transactions comprennent une première émission obligataire à échéance mars 2027, pour un montant de 750 millions d'euros affichant un coupon de 3,625%, a indiqué le groupe biopharmaceutique dans un communiqué.



Ce refinancement - qui s'inscrit dans le cadre de son programme de moyen-terme 'EMTN' - passe également par une seconde émission de 750 millions d'euros de maturité mars 2032, avec un taux là encore fixe établi à 3,75%.



Ces deux opérations doivent permettre de financer les besoins généraux de l'entreprise, y compris le remboursement de la dette existante, précise le laboratoire dans son avis financier.





