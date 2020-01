Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : récupère les droits mondiaux du brazikumab Cercle Finance • 27/01/2020 à 12:00









(CercleFinance.com) - AstraZeneca va récupérer les droits mondiaux du brazikumab auprès d'Allergan. La transaction devrait être conclue au premier trimestre 2020. AstraZeneca et Allergan mettront fin à leur contrat de licence existant et tous les droits sur le brazikumab reviendront à AstraZeneca. Allergan financera jusqu'à un montant convenu, estimé au total des coûts qui devraient être engagés par AstraZeneca jusqu'à l'achèvement du développement du brazikumab en CD et UC, y compris le développement d'un diagnostic compagnon. Le brazikumab fait actuellement l'objet d'un programme de phase IIb / III dans la maladie de Crohn (MC) et d'un essai de phase IIb dans la colite ulcéreuse (CU). Mene Pangalos, Vice-Président Exécutif, R&D BioPharmaceutique, a déclaré : ' Avec notre présence croissante en immunologie, il est possible de répondre à un besoin non satisfait important dans les maladies inflammatoires de l'intestin où la majorité des patients ne sont pas en mesure d'obtenir une rémission clinique avec les options de traitement actuelles. Cet accord nous donne l'occasion d'achever le programme de développement complet et d'offrir cette nouvelle option de traitement potentielle aux patients le plus rapidement possible. '

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -2.54%