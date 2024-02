AstraZeneca rachète la biotech américaine Icosavax, spécialiste des vaccins

(AOF) - AstraZeneca a annoncé aujourd'hui la finalisation réussie de l'acquisition d'Icosavax, une société biopharmaceutique américaine au stade clinique axée sur le développement de vaccins différenciés à haut potentiel utilisant une plateforme innovante de particules de type virus (VLP) protéiques. L’acquisition s’appuiera sur l’expertise d’AstraZeneca dans le domaine du virus respiratoire syncytial (VRS), renforçant ainsi le pipeline de vaccins et de thérapies immunitaires d’AstraZeneca à un stade avancé avec le principal candidat vaccin expérimental d’Icosavax, IVX-A12.

IVX-A12 est un vaccin VLP combiné potentiellement premier de sa classe, prêt pour la phase III, qui cible à la fois le VRS et le métapneumovirus humain (hMPV), deux principales causes d'infections respiratoires graves et d'hospitalisations chez les adultes de 60 ans et plus et ceux qui souffrent de maladies chroniques telles que des maladies cardiovasculaires, rénales et respiratoires.

