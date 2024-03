AstraZeneca rachète Fusion, spécialiste des radioconjugués anticancer

(AOF) - AstraZeneca (-1,10% à 10 177 pence) recule légèrement à l’annonce d’un accord définitif pour le rachat de Fusion Pharmaceuticals, une biotech développant des radioconjugués (RC) de nouvelle génération. Le montant de la transaction devrait approcher 2,4 milliards de dollars. Cette acquisition marque une étape majeure dans l’ambition du laboratoire suédo-britannique de transformer le traitement du cancer en remplaçant les schémas thérapeutiques traditionnels comme la chimiothérapie et la radiothérapie par des traitements plus ciblés.

Les CR sont devenus "une modalité prometteuse dans le traitement du cancer" ces dernières années.

Ces médicaments délivrent un isotope radioactif directement aux cellules cancéreuses, ce qui présente de nombreux avantages par rapport à la radiothérapie traditionnelle, notamment "la minimisation des dommages causés aux cellules saines et la possibilité d'accéder aux tumeurs inaccessibles par rayonnement externe".

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.