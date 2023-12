Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: rachat du fabricant de vaccins Icosavax information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 10:58









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mardi qu'il allait prendre le contrôle du fabricant de vaccins américain Icosavax, spécialisé dans la prévention du virus respiratoire syncytial (VRS), dans le cadre d'une transaction qui pourrait atteindre 1,1 milliard de dollars.



Concrètement, le groupe biopharmaceutique va lancer une offre publique d'achat (OPA) sur les actions Icosavax, qui cote sur le Nasdaq, à un prix unitaire de 15 dollars représentant une prime de 43% par rapport au cours de clôture de lundi soir.



A cette opération de 800 millions de dollars pourraient s'ajouter des paiements d'étape potentiel susceptibles d'atteindre 300 millions de dollars, soit cinq dollars supplémentaires par action.



Ce rachat va permettre à AstraZeneca de mettre la main sur IVX-A12, un projet de vaccin contre le VRS et le le métapneumovirus humain (hMPV), qui devrait bientôt faire l'objet d'essais cliniques de phase III.



A travers cette acquisition, le laboratoire explique vouloir renforcer son portefeuille de produits en phase avancée dans cette indication.





