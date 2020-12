Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : rachat de l'américain Alexion, le titre chute Cercle Finance • 14/12/2020 à 10:35









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi qu'il allait racheter la société biopharmaceutique américaine Alexion pour un montant de l'ordre de 39 milliards de dollars. AstraZeneca versera aux actionnaires d'Alexion 60 dollars par action ainsi que 2,1243 de ses propres actions cotées aux Etats-Unis (ADR) pour chaque titre détenu, ce qui correspond à une offre totale de 175 dollars. 'Cette acquisition va nous permettre de renforcer notre présence dans le secteur de l'immunologie', a expliqué son directeur général, Pascal Soriot, dans un communiqué. Fondé en 1992 dans le Connecticut, Alexion développe des traitements qui 'transforment la vie de patients' atteints de maladies rares graves. L'entreprise est considérée par le magazine Forbes comme l'une des plus innovantes au monde. Confronté à un portefeuille vieillissant depuis quelques années, AstraZeneca opère actuellement un recentrage vers des marchés jugés plus porteurs, comme l'oncologie, les maladies respiratoires ou l'immunologie. Le laboratoire basé à Cambridge (Royaume-Uni) a ainsi annoncé ce week-end que l'Union européenne avait approuvé sa formulation Trixeo Aerosphere pour le traitement de la bronchite obstructive chronique. Le groupe a également obtenu une recommandation positive de Bruxelles pour la commercialisation du Trastuzumab deruxtecan dans le traitement du cancer du sein. Malgré ces bonnes nouvelles, l'action AstraZeneca chutait de plus de 6% lundi en début de matinée à la Bourse de Londres, les investisseurs s'interrogeant visiblement sur l'opportunité stratégique du rachat d'Alexion. 'On peut s'interroger sur cette opération, qui intervient dans un domaine (celui des maladies rares) où AstraZeneca ne dispose aujourd'hui que d'un savoir-faire limité', explique un analyste basé à Londres.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -6.14%