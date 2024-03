Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: rachat de Fusion dans l'oncologie de précision information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 09:57









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mardi qu'il allait prendre le contrôle de la société canadienne Fusion Pharmaceuticals, spécialisée dans les médicaments de précision contre le cancer, dans le cadre d'une transaction pouvant atteindre 2,4 milliards de dollars.



A travers cette acquisition, le géant biopharmaceutique anglo-suédois explique vouloir accélérer le remplacement de traitements anticancéreux traditionnels comme la chimiothérapie ou la radiothérapie par des thérapies plus ciblées.



Fusion, une biotech créée en 2017 encore au stade clinique, se consacre à la mise au point de produits radiopharmaceutiques de prochaine génération.



Sa plateforme propriétaire permet de relier les isotopes émettant des particules alpha aux anticorps et à d'autres molécules ciblées en concentrant la puissance destructrice du rayonnement à l'intérieur de la tumeur.



Dans le détail, AstraZeneca va proposer 21 dollars par titre en numéraire aux actionnaires de Fusion Pharmaceuticals, qui cote sur le Nasdaq, à comparer avec un cours de clôture de 10,6 dollars hier soir.



Le montant de l'opération, estimé à deux milliards de dollars, pourrait atteindre 2,4 milliards en tenant compte du versement d'une somme additionnelle de trois dollars par action, en cas de réalisation de certains objectifs réglementaires.



L'acquisition devrait être bouclée d'ici à la fin du mois de juin.





