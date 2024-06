Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: protocole autour du Tagrisso approuvé au Japon information fournie par Cercle Finance • 25/06/2024 à 11:25









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que son Tagrisso (osimertinib) a été approuvé au Japon lorsqu'il est combiné au pemetrexed et à une chimiothérapie à base de platine, en tant que traitement de première ligne des patients adultes atteints de cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) localement avancé ou métastatique avec des mutations EGFR spécifiques.



Cette approbation repose sur les résultats d'un essai de phase III ayant montré que ce protocole réduisait de 38 % le risque de progression de la maladie ou de décès par rapport au Tagrisso seul.



La survie sans progression médiane était de 25,5 mois pour la combinaison, contre 16,7 mois pour le Tagrisso seul. Les résultats de survie globale sont prometteurs mais encore immatures.



Le cancer du poumon est la principale cause de décès par cancer au Japon, avec environ 135 000 nouveaux cas de NSCLC chaque année, dont 36 % présentent des mutations EGFR.





Valeurs associées ASTRAZENECA 12 539,00 GBX LSE +0,49%