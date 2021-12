Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : promesses de l'Enhertu dans le cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 09/12/2021 à 17:21









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé aujourd'hui que les données d'une étude de phase III sur l'Enhertu (trastuzumab deruxtecan), un anticorps développé par AstraZeneca et Daiichi Sankyo, ont montré une survie sans progression de la maladie (SSP) et un taux de réponse objective (ORR) plus élevés par rapport au traitement par trastuzumab emtansine (T-DM1), chez les patientes atteintes d'un cancer du sein HER2 positif non résécable et/ou métastatique préalablement traitées par trastuzumab et taxane. ' Ces données démontrent les avantages d'Enhertu par rapport au T-DM1 dans des sous-groupes de patientes, y compris une survie sans progression de 15 mois chez celles dont les métastases cérébrales sont stables. Cela témoigne donc du potentiel de ce traitement à devenir la nouvelle norme de soins chez les patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique HER2-positif préalablement traité ', souligne Ken Takeshita, Global Head, R&D, Daiichi Sankyo. Les résultats ont été présentés lors d'une présentation orale au Symposium 2021 sur le cancer du sein de San Antonio (SABCS).

