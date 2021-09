Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : progrès autour de certains cancers du poumon information fournie par Cercle Finance • 17/09/2021 à 14:47









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que les résultats d'un vaste essai randomisé de phase II ont montré que les associations oleclumab + Imfinzi (durvalumab) ou monalizumab + Imfinzi avaient permis une nette amélioration de la survie sans progression (SSP) chez les patients atteints de certains cancers du poumon non à petites cellules (NSCLC) de stade III, par rapport au traitement avec Imfinzi seul. Après un suivi médian de 11,5 mois, les résultats d'une analyse intermédiaire montrent que l'association oleclumab + Imfinzi a réduit le risque de progression de la maladie ou de décès de 56 %, ce même risque chutant de 35% pour l'association monalizumab + Imfinzi, par rapport à Imfinzi seul. 'L'amélioration remarquable observée avec l'ajout d'oleclumab ou de monalizumab à Imfinzi, ainsi que le solide profil d'innocuité, suggèrent que ces nouvelles combinaisons pourraient permettre d'obtenir de nouveaux résultats pour les patients traités', a commenté Roy S. Herbst, chef de l'oncologie médicale au Yale Cancer Center et au Smilow Cancer Hospital, et président du comité directeur de l'étude en question.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.28%