Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: présentera de nouvelles données à San Diego information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 10:14









(CercleFinance.com) - AstraZeneca présentera de nouvelles données cliniques et réelles dans plusieurs conditions hématologiques à l'occasion du 65e congrès annuel de l'American Society of Hematology (ASH) qui se tiendra à San Diego, Californie, du 9 au 12 décembre.



Au total, 63 résumés présenteront 14 nouveaux médicaments approuvés et potentiels dans le portefeuille et le pipeline de la Société, notamment ceux d'Alexion, le groupe consacré aux maladies rares d'AstraZeneca.



' Nos données à l'ASH illustreront la manière dont nous faisons progresser une gamme de modalités innovantes, notamment les conjugués anticorps-médicaments, les immunothérapies de nouvelle génération et les activateurs de lymphocytes T en hématologie', a déclaré Anas Younes, vice-président principal de la R&D en hématologie chez AstraZeneca.



'Nous sommes fiers de renforcer notre leadership dans le domaine des maladies rares en partageant les données de notre solide pipeline d'hématologie, reflétant notre engagement en faveur de l'innovation et de l'amélioration des résultats pour les patients et les familles que nous servons', a ajouté Gianluca Pirozzi, vice-président principal, responsable du développement, de la réglementation et de la sécurité chez Alexion.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.47%