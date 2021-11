Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : présentera de nouvelles données à l'ASH information fournie par Cercle Finance • 05/11/2021 à 15:30









(CercleFinance.com) - AstraZeneca présentera de nouvelles données sur les soins du cancer hématologique lors de la 63e réunion annuelle et exposition de l'American Society of Hematology (ASH), du 11 au 14 décembre 2021. Plus de 25 résumés présenteront des données sur l'ensemble du portefeuille et du pipeline d'hématologie de la Société. Dans l'ensemble, les données couvriront plus de 10 types de cancers du sang et d'affections connexes. Dave Fredrickson, vice-président exécutif de l'unité commerciale d'oncologie d'AstraZeneca, a déclaré : ' Les données de trois essais de phase III montreront l'efficacité et l'innocuité durables de CALQUENCE, qui sont au coeur de notre engagement à prioriser l'expérience du patient tout en assurant un contrôle à long terme de la maladie chez les personnes atteintes de leucémie lymphoïde chronique '.

