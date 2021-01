Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : présente ses travaux sur le cancer du poumon Cercle Finance • 12/01/2021 à 15:30









(CercleFinance.com) - AstraZeneca va profiter de la Conférence mondiale sur le cancer du poumon organisée du 28 au 31 janvier 2021 pour présenter ses dernières avancées concernant de potentiels traitements. Selon les données d'AstraZeneca, l'association du datopotamab deruxtecan (DS-1062) et de l'Enhertu aurait un 'fort potentiel' dans le cadre du traitement du cancer du poumon avancé. Le laboratoire précise aussi que de nouvelles données démontrent l'efficacité du Tagrisso et de l'Imfinzi comme traitement des patients aux premiers stades du cancer du poumon non à petites cellules AstraZeneca présentera 11 de ses médicaments ainsi que d'autres traitements potentiels au fil de ces quatre jours de conférence. Pour José Baselga, vice-président exécutif de la R&D en oncologie chez AstraZeneca, 'AstraZeneca est à la tête de la prochaine vague d'innovations de médecine de précision dans le cancer du poumon qui vise à changer la pratique clinique et finalement à modifier l'évolution de la maladie.'

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -1.93%