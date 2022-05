Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: premiers patients dans la néphrite lupique information fournie par Cercle Finance • 27/05/2022 à 16:51









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé vendredi que des premiers patients avaient été dosés dans le cadre de son essai clinique de phase 3 devant évaluer l'anticorps anifrolumab dans le traitement du lupus néphrétique.



Cette étude randomisée, internationale et multicentrique - baptisée 'Iris' - doit s'échelonner sur une durée de deux via le recrutement de 360 participants âgés de 18 à 70 ans.



Son objectif est de mesurer l'efficacité et la sécurité par rapport au placebo d'anifrolumab administré en plus d'une thérapie standard, notamment constituée de glucocorticoïdes.



AstraZeneca souligne que jusqu'à 60% des patients atteints d'un lupus développent un trouble rénal, phénomène susceptible de prendre la forme d'une néphrite lupique, c'est-à-dire d'une inflammation du rein, dans les cas les plus sérieux.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.54%