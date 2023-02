AstraZeneca: première approbation en Chine pour Enhertu information fournie par Cercle Finance • 24/02/2023 à 15:40

(CercleFinance.com) - AstraZeneca et son partenaire Daiichi Sankyo font savoir que l'Enhertu (trastuzumab deruxtecan) a été approuvé en Chine en tant que monothérapie pour le traitement des patientes adultes atteintes d'un cancer du sein HER2-positif non résécable ou métastatique ayant déjà reçu un ou plusieurs traitements anti-HER2.



Pour rappel, Enhertu est un conjugué anticorps-médicament (ADC) spécifiquement conçu pour HER2, développé et commercialisé conjointement par AstraZeneca et Daiichi Sankyo.



L'approbation par l'Administration nationale chinoise des produits médicaux (NMPA) s'appuie sur les résultats d'un essai de phase III dans lequel Enhertu a démontré une réduction de 72% du risque de progression de la maladie ou de décès par rapport au trastuzumab emtansine chez les patientes récemment traitées par le trastuzumab et un médicament de la classe taxane.



En Chine, le cancer du sein est le cancer le plus courant chez les femmes, avec plus de 415 000 patientes diagnostiquées en 2020, indique le laboratoire.