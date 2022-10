Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: porté par les bons résultats d'un anticancéreux information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 11:51









(CercleFinance.com) - L'action AstraZeneca est soutenue mercredi en Bourse de Londres par la présentation des résultats positifs d'un essai clinique mené sur un traitement expérimental du cancer du sein, Capivasertib.



Le titre progresse actuellement de 2%, soit l'une des plus fortes progressions du FTSE 100 alors que l'indice sectoriel de la santé en Europe n'avance que de 0,7%.



Une étude clinique de phase III a montré que Capivasertib associé à Faslodex, un autre médicament appartenant à AstraZeneca, améliorait de façon significative la survie sans progression de la maladie par rapport à Faslodex seul chez les patients atteints d'un cancer du sein dit 'HR positif' avancé.



Avec environ 2,3 millions de patients diagnostiqués en 2020, le cancer du sein reste le plus répandu dans le monde. Parmi eux, les cancers dits 'HR positifs', 'HER2 négatifs' et 'HER2 faibles' représentent 70% de ce total.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +1.97%