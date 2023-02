Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

AstraZeneca: partenariat renforcé avec Sophia Genetics information fournie par Cercle Finance • 13/02/2023 à 16:39

(CercleFinance.com) - La société biotechnologique américano-suisse Sophia Genetics a annoncé lundi qu'elle allait renforcer sa collaboration avec AstraZeneca en vue d'appliquer ses capacités d'analyse multimodale aux projets de médicaments oncologiques du groupe pharmaceutique.



L'approche va consister à associer des données générées grâce à l'analyse d'images radiologiques, de diagnostic moléculaire, de données cliniques d'autres domaines pathologiques aux technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique.



Les deux partenaires comptent notamment être en mesure d'accélérer les études cliniques, générer des preuves d'efficacité clinique en vue d'autorisations réglementaires et faciliter l'aide à la décision pour que les médecins puissent choisir le traitement le mieux adapté à leurs patients.



Basée entre Boston et Lausanne, Sophia Genetics est à l'origine d'une plateforme 'cloud' capable d'analyser des données à partir d'ensembles de données multimodales complexes et de différents modes de diagnostic.



Ses produits et services sont actuellement utilisés par de nombreux hôpitaux, laboratoires et établissements biopharmaceutiques dans le monde.