Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : partenariat pour le dépistage au Royaume Uni Cercle Finance • 08/04/2020 à 09:02









(CercleFinance.com) - Novacyt annonce que, dans le cadre de l'annonce d'un nouveau plan visant à accroître le taux de dépistage du Covid-19 au Royaume Uni, il collabore avec AstraZeneca, GSK et l'Université de Cambridge pour prendre des mesures afin de soutenir cet effort national. Un nouveau laboratoire de test sera mis en place par AstraZeneca, GSK et l'Université pour le dépistage à haut débit et pour étudier l'utilisation d'autres réactifs chimiques pour les kits de test afin d'aider à surmonter les pénuries actuelles d'approvisionnement. Dans le cadre de cette collaboration, Novacyt assurera un processus de flux de travail optimisé au sein de l'installation de dépistage, et fournira son test Covid-19 -développé par sa division de diagnostic moléculaire Primerdesign- pour générer des résultats.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -1.40%