AstraZeneca: partenariat oncologique étendu avec Proteros

(CercleFinance.com) - L'entreprise scientifique allemande Proteros a annoncé lundi qu'elle allait approfondir sa collaboration dans le domaine de l'oncologie avec le géant biopharmaceutique AstraZeneca.



Cette nouvelle étape, qui s'inscrit dans le sillage d'un partenariat existant conclu l'an dernier, concerne le développement d'inhibiteurs à petites molécules visant une seconde protéine épigénétique associée au cancer.



Alors que la génétique se concentrer sur l'étude des gènes, l'épigénétique s'intéresse à une 'couche' d'informations complémentaires qui définit comment ces gènes vont être utilisés ou non par les cellules.



Le nouvel accord prévoit le versement à Proteros de fonds pour les activités de recherche, auxquels pourraient s'ajouter des paiements d'étape de 75 millions d'euros, sans compter les redevances sur les futures ventes de médicaments.





