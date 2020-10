Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : paiement d'étape versé à Innate Pharma Cercle Finance • 23/10/2020 à 14:16









(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce qu'AstraZeneca a traité le premier patient dans son essai clinique de phase 3, INTERLINK-1, évaluant son monalizumab, ce qui a déclenché un paiement d'étape de 50 millions de dollars du groupe de santé britannique au laboratoire français. L'étude évalue monalizumab en combinaison avec cetuximab chez des patients présentant un carcinome épidermoïde de la tête et du cou en rechute ou métastatique et préalablement traités par une chimiothérapie à base de sels de platine ainsi qu'une immunothérapie anti-PD-(L).

