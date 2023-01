Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: ouverture de l'offre amicale sur CinCor information fournie par Cercle Finance • 23/01/2023 à 15:50









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi que son offre publique d'achat amicale portant sur les actions CinCor Pharma, une société américaine spécialisée dans le traitement de l'hypertension et de l'insuffisance rénale chronique, ouvrait aujourd'hui.



Le prix de l'offre a été fixé à 26 dollars par titre, un montant auquel pourrait s'ajouter la somme de 10 dollars en numéraire en fonction de l'éventuelle approbation de baxdrostat, le principal candidat de CinCor.



La réussite de l'offre, qui doit expirer le 23 février, a été conditionnée à l'obtention d'au moins 50% des actions CinCor.



AstraZeneca avait annoncé au début du mois avoir trouvé un accord en vue du rachat de CinCor pour un montant de 1,3 milliard de dollars, soit 1,8 milliard en tenant compte des paiements additionnels.



L'opération est censée être finalisée d'ici à la fin du premier trimestre.





