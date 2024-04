Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: objectifs atteints dans le cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 05/04/2024 à 09:42









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé vendredi qu'un essai clinique de phase III évaluant l'efficacité de son immunothérapie Imfinzi dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules à un stade limité avait atteint ses objectifs.



Selon les résultats de cette étude, Imfinzi a permis d'améliorer significativement la survie globale comme la survie sans progression de la maladie par rapport à un placebo.



L'essai portait sur des patients atteints d'un cancer non à petites cellules localisé, dont la maladie n'avait pas progressé suite à l'administration d'une chimiothérapie.



Mais ce type de cancer bronchique s'avère particulièrement agressif et tend à refaire son apparition, voire à se propager, même après une première réponse favorable aux traitements.



D'après AstraZeneca, seuls 15% à 30% des patients touchés par la forme limitée du cancer non à petites cellules sont encore en vie au bout de cinq ans.



Imfinzi est un anticorps monoclonal qui permet de contrer les tactiques d'évasion immunitaire de la tumeur et de favoriser l'inhibition de la réponse immunitaire.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.92%