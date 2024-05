Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: objectif quasi-doublement du C.A. d'ici 2030 information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 09:41









(CercleFinance.com) - AstraZeneca prévoit de quasiment doubler son chiffre d'affaires à l'horizon 2030 pour le porter à 80 milliards de dollars, peut-on lire mardi dans un communiqué publié à l'occasion de sa journée d'investisseurs.



Le groupe biopharmaceutique, qui a enregistré l'an dernier un C.A. de 45 milliards de dollars, explique tabler sur une croissance 'significative' de son portefeuille de médicaments, notamment dans le traitement du cancer et des maladies rares.



Au-delà des ventes de ses produits existants, le laboratoire compte mettre sur le marché 20 nouveaux médicaments d'ici à fin de la décennie, dont certains pourraient générer selon lui des revenus annuels de plus de cinq milliards de dollars.



S'il dit avoir l'intention de maintenir le rythme de ses dépenses en recherche et développement (R&D), le groupe déclare aussi anticiper des gains de productivité qui devraient lui permettre d'afficher une marge opérationnelle 'core' de l'ordre de 35% d'ici à 2026.



Dans un communiqué, Pascal Soriot, son directeur général, rappelle que l'entreprise avait atteint en 2023 l'objectif de chiffre d'affaires de 45 milliards de dollars qu'il s'était fixé 10 ans auparavant.



L'action réagissait favorablement à ces annonces mardi à la Bourse de Londres en signant - avec un gain de 1,2% - l'une des plus fortes progressions de l'indice FTSE 100.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.69%