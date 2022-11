Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: objectif 2022 revu à la hausse, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 10/11/2022 à 09:52









(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique AstraZeneca a relevé jeudi ses prévisions de résultat pour 2022, après avoir fait état de 'solides performances' sur les neuf premiers mois de l'exercice.



Le laboratoire a indiqué ce matin qu'il visait désormais pour l'ensemble de l'année un bénéfice de base ('core') par action en croissance d'environ 30%, contre un précédent objectif situé entre 25% et 30%.



Son objectif de croissance du chiffre d'affaires demeure lui inchangé, avec une fourchette de progression toujours envisagée entre 20% et 25%.



Pascal Soriot, son directeur général, explique dans un communiqué que le groupe bénéficie du dynamisme de sa recherche et développement (R&D), qui s'est traduit par 19 approbations de médicaments depuis la fin juin.



Pour son troisième, AstraZeneca fait état d'un BPA en hausse de 55% à 1,67 dollar, pour un chiffre d'affaires en hausse de 9% à 10,59 milliards de dollars, essentiellement sous l'impulsion de la consolidation de sa nouvelle filiale de maladies rares, Alexion.



Cotée à la Bourse de Londres, l'action AstraZeneca progressait de 1,3% suite à cette publication.





