Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

AstraZeneca: nouvelles données prometteuses en oncologie information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 10:40

(CercleFinance.com) - A l'occasion du Congrès de la société européenne d'oncologie médicale (ESMO) qui se tiendra du 20 au 24 octobre 2023, AstraZeneca présentera de nouvelles données sur son portefeuille et son pipeline.



Près de 100 résumés présenteront 19 nouveaux médicaments approuvés et potentiels d'AstraZeneca, dont deux symposiums présidentiels de dernière minute et 26 présentations orales.



Parmi les présentations, le datopotamab deruxtecan occupera le devant de la scène avec des données prometteuses sur les cancers du poumon et du sein.



D'autres présentations porteront notamment sur le Tagrisso (osimertinib) dans le CPNPC avancé muté par EGFR (EGFRm), ou sur Imfinzi (durvalumab) comme traitement d'entretien dans le cancer de l'endomètre avancé ou récurrent nouvellement diagnostiqué.



Selon Dave Fredrickson, vice-président exécutif de l'unité commerciale d'oncologie chez AstraZeneca, les données présentées témoigneront de l'engagement du laboratoire à redéfinir les soins contre le cancer pour un nombre croissant de types de tumeurs avec d'importants besoins non satisfaits et mettront en évidence 'la puissance de nouvelles combinaisons'.