AstraZeneca: nouvelles données positives pour Enhertu

(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que les résultats d'un essai de phase III ont montré qu'Enhertu (trastuzumab deruxtecan) avait démontré une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie sans progression (SSP) par rapport à la chimiothérapie standard chez les patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique HR-positif, HER2-low après une ou plusieurs lignes de traitement endocrinien.



Les données de survie globale (SG) n'étaient pas matures au moment de l'analyse; cependant, Enhertu a montré une tendance précoce vers une amélioration de la SG par rapport à la chimiothérapie standard, indique le laboratoire.



L'essai se poursuivra comme prévu pour évaluer davantage la SG et d'autres critères d'évaluation secondaires.



'Ces données soulignent le potentiel du traitement par Enhertu dans tout le spectre du cancer du sein HR-positif, redéfinissant ainsi le traitement du cancer du sein métastatique', a commenté Susan Galbraith, vice-présidente exécutive de la R&D en oncologie chez AstraZeneca.





