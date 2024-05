Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: nouvelle unité de production à Singapour information fournie par Cercle Finance • 20/05/2024 à 10:06









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi qu'il prévoyait de construire à Singapour un nouveau site consacré à la fabrication de conjugués anticorps-médicaments, ses nouveaux traitements contre le cancer, dans le cadre d'un investissement évalué à 1,5 milliard de dollars.



Le groupe biopharmaceutique précise dans un communiqué qu'il s'agira de sa première unité de production entièrement dédiée aux anticorps-conjugués, des composés sur lesquels il mise beaucoup.



Ces immunoconjugués associent l'effiacité des molécules de chimiothérapie à un anticorps, avec des résultats qui se sont avérés impressionnants dans le traitement de certains cancers.



AstraZeneca justifie sa décision par l''excellente réputation' dans les procédés de fabrication complexes de Singapour, qu'il considère comme l'un des pays les plus attractifs du monde pour mener des investissement.



Le laboratoire prévoit de démarrer la construction du site, qui affichera des émissions zéro, d'ici à la fin de l'année, en vue d'une mise en service en 2029.





