AstraZeneca: nouvelle indication pour Soliris en Chine

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mardi que les autorités chinoises avaient autorisé la mise sur le marché de Soliris dans le traitement de la myasthénie grave, une pathologie rare marquée par un dysfonctionnement du système immunitaire.



Le laboratoire pharmaceutique précise que le feu vert de la Chine porte sur la forme généralisée et résistante de la maladie chez les patients exprimant des anticorps anti-récepteur de l'acétylcholine.



AstraZeneca souligne que cette autorisation s'est basée sur des données cliniques de phase III ayant montré que Soliris améliorait l'état de santé des individus chez qui les traitements immunosuppresseurs avaient jusqu'ici échoué.



Soliris, un médicament développé par Alexion, la filiale de maladies rares d'AstraZeneca, va ainsi devenir le premier et seul inhibiteur de

complément approuvé pour le traitement de la myasthénie grave en Chine.



Le produit était jusqu'ici autorisé dans l'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN), un trouble sanguin extrêmement rare et potentiellement mortel, et le syndrome hémolytique et urémique atypique (SHUa).





