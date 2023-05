Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: nouvelle indication pour Farxiga aux USA information fournie par Cercle Finance • 09/05/2023 à 10:38









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé aujourd'hui que Farxiga avait été approuvé aux Etats-Unis par la FDA pour la prise en charge d'un nouveau type de patients.



Le groupe biopharmaceutique indique que le médicament est désormais autorisé pour la réduction du risque de décès d'origine cardiovasculaire, d'hospitalisation et de consultations aux urgences chez les patients insuffisants cardiaques.



Farxiga, à l'origine un traitement contre le diabète, bénéficiait jusqu'ici d'une autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis chez les insuffisants cardiaques à fraction d'éjection réduite.





