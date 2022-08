Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: nouvelle approbation pour Lynparza en Europe information fournie par Cercle Finance • 04/08/2022 à 10:52









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé jeudi que la Commission européenne avait approuvé le comprimé Lynparza dans le cadre du traitement du cancer du sein précoce.



Le feu vert de Bruxelles porte sur l'utilisation du médicament en monothérapie ou en association avec une traitement endocrinien chez les patientes jugées à haut risque atteintes d'un cancer du sein HER2 négatif avec mutation du gène BRCA1.



Le Lynparza, qui tire parti des défauts des voies de réponse aux dommages à l'ADN pour tuer les cellules cancéreuses, est développé et commercialisé par AstraZeneca en association avec l'américain Merck.





