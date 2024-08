Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: nouvelle approbation pour Imfinzi aux USA information fournie par Cercle Finance • 16/08/2024 à 09:41









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé vendredi que l'agence américaine du médicament (FDA) avait approuvé la commercialisation de son immunothérapie Imfinzi dans le cadre du cancer du poumon susceptible d'être opéré.



L'autorisation de la FDA porte sur l'utilisation d'Imfinzi pour le traitement du cancer non à petites cellules en association avec une chimiothérapie, avant et après chirurgie.



L'approbation porte plus particulièrement sur la forme précoce (IIA-IIIB) de la maladie chez les patients pour lesquels aucune mutation 'EGFR' ou 'ALK' n'a pu être identifiée.



Selon les résultats d'une étude publiée l'an dernier dans la revue scientifique The New England Journal of Medicine, le médicament a permis de réduire de 32% le risque de récurrence, de progression de la maladie ou de décès par rapport à une chimiothérapie seule.



Le cancer du poumon touche chaque année 2,4 millions de personnes, dont 235.000 nouveaux cas se déclarent aux Etats-Unis.



Entre 25% et 30% des cas de cancer bronchique dit non à petites cellules sont diagnostiqués suffisamment tôt pour que les patients puissent bénéficier d'une chirurgie.



Mais la majorité d'entre eux subissent en général une rechute, avec un taux de survie évalué entre 36% et 46% à cinq ans pour ce qui concerne le stade II de la maladie.



Suite à cette annonce, le titre AstraZeneca cédait 0,1% vendredi matin à la Bourse de Londres, victime de légères prises de bénéfices après avoir aligné records sur records au cours des dernières séances.





