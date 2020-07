Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca-Nouvel accord avec Daiichi Sankyo pour un traitement contre le cancer Reuters • 27/07/2020 à 10:24









27 juillet (Reuters) - Le laboratoire pharmaceutique AstraZeneca AZN.L pourrait payer jusqu'à 6 milliards de dollars (5,05 milliards d'euros) au japonais Daiichi Sankyo 4568.T dans le cadre d'un accord de collaboration pour développer et commercialiser un traitement ciblé des cancers. Cet accord est le deuxième passé entre les deux groupes visant à mettre sur le marché un médicament anticancéreux. AstraZeneca a déclaré lundi qu'il allait effectuer un premier versement à Daiichi d'un milliard de dollars pour le traitement DS-1062, qui fait partie des conjugués anticorps-médicament ou ADP (antibody-drug conjugate), une classe de médicaments conçus comme une thérapie ciblée des cancers. Le montant restant sera payé lorsque les étapes réglementaires et commerciales seront achevées, a indiqué le groupe britannique. Astrazeneca et Daiichi ont déjà signé l'an dernier un accord de collaboration de près de 7 milliards de dollars pour Enhertu, un traitement du cancer du sein testé également sur d'autres types de tumeurs. Les traitements ADC, dont le DS-1062 fait partie, produisent des anticorps couplés à des toxines qui s'accrochent aux cellules cancéreuses et épargnent les cellules saines qui sont généralement endommagées lors des traitements de chimiothérapie classiques. AstraZeneca et Daiichi sont également en pourparlers concernant la livraison au Japon du potentiel vaccin développé par le laboratoire britannique contre le COVID-19. (Pushkala Aripaka, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.32%