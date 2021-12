Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : nouveau site de fabrication du vaccin Covid information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 16:28









(CercleFinance.com) - L'Agence européenne du médicament (EMA) fait savoir que son comité des médicaments à usage humain (CHMP) a approuvé un nouveau site de fabrication du Vaxzevria, le vaccin Covid d'AstraZeneca. Exploité par WuXi Biologics, le nouveau site est à Leverkusen, en Allemagne. Le CHMP a également émis un avis favorable pour intensifier la fabrication afin de tripler la taille des lots de produits finis sur un site exploité par Amylin Ohio à West Chester Township (Ohio, USA). 'Ces changements devraient soutenir l'approvisionnement continu de Vaxzevria dans l'Union européenne et les dons aux pays tiers dans le cadre de l'initiative Covax', indique l'EMA.

