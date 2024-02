Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: nouveau repli après deux analyses négatives information fournie par Cercle Finance • 12/02/2024 à 12:25









(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de 2% aujourd'hui à la Bourse de Londres après deux analyses négatives.



UBS confirme son conseil à vendre sur le titre avec un objectif abaissé à 9900 pence (au lieu de 10 700 pence) après les résultats du 4ème trimestre 2023.



' Le quatrième trimestre a soulevé les inquiétudes des investisseurs concernant l'accélération des coûts. Nous continuons de considérer la marge brute, l'augmentation de la R&D comme une pression sur les marges par rapport au consensus au fil du temps ' indique le bureau d'analyses.



' Nous prévoyons une nouvelle année de forte croissance en 2024, portée par l'adoption continue de nos médicaments dans tous les pays ', a indiqué Pascal Soriot, le CEO. AstraZeneca table sur un CA 2024 et un BPA ajusté 2024 en hausse de 10 à 14 %.



Barclays maintient sa recommandation 'surpondérer' sur AstraZeneca avec un objectif de cours ramené de 135 à 125 livres sterling, dans le sillage de ses prévisions de BPA 2024 abaissées de 2% pour le laboratoire pharmaceutique britannique.



'La dernière fois qu'AstraZeneca a bougé autant sur un point d'activité (troisième trimestre 2021), l'ampleur de la déception sur le BPA et des dégradations subséquentes était bien plus importante', note le broker après la publication de la semaine passée.



Barclays ajoute que l'action s'inscrit en baisse de 7% depuis la publication et se situe à son plus bas niveau depuis 52 semaines. 'Nous pensons qu'il s'agit d'un point d'entrée convaincant pour une entreprise de premier ordre', juge-t-il.





