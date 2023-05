Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: nouveau feu vert de l'UE pour Ultomiris information fournie par Cercle Finance • 10/05/2023 à 15:41









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mercredi que l'Union Européenne avait approuvé l'utilisation d'Ultomiris dans le traitement du trouble du spectre de la neuromyélite optique, une maladie auto-immune rare.



Le feu vert de la Commission, qui fait suite à une opinion favorable du CHMP, concerne les patients adultes atteints de cette maladie démyélinisante qui se traduit par une névrite optique aiguë.



L'Ultomiris est un inhibiteur du complément terminal qui se lie de manière spécifique à la protéine C5 du complément pour laquelle il a une forte affinité, inhibant ainsi le clivage de celle-ci en anaphylatoxine pro-inflammatoire.



Le médicament était déjà indiqué, en Europe, dans l'hémoglobinurie paroxystique nocturne et le syndrome hémolytique et urémique atypique, deux autres maladies rares.





