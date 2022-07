Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: Michel Demaré nommé président du conseil information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 12:02









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats trimestriels, AstraZeneca a annoncé vendredi la nomination de Michel Demaré à la présidence de son conseil d'administration à l'issue de son assemblée générale devant se tenir en avril 2023.



L'ancien directeur financier d'ABB et ex-président du directoire de Syngenta remplacera Leif Johansson suite à une période de transition qui se déroulera durant les prochains mois.



Michel Demaré, de nationalité belge, avait rejoint le conseil d'administration d'AstraZeneca en 2019 en qualité d'administrateur indépendant, avant de prendre la présidence du comité des rémunérations.



L'homme d'affaires, qui siège aussi aux conseils d'administration de Vodafone et Louis Dreyfus International, est en outre le président de l'IMD Business School, un prestigieux établissement académique basé à Lausanne.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -2.40%