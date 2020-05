Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : Lynparza obtient une approbation aux États-Unis Cercle Finance • 11/05/2020 à 11:38









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé que Lynparza a été approuvé aux États-Unis comme traitement de première ligne avec Avastin de Roche pour le cancer de l'ovaire avancé à DRH. L'approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis était basée sur un essai de phase III qui a montré que Lynparza en association avec le traitement Avastin réduisait le risque de progression de la maladie ou de décès de 67%. Environ une femme sur deux avec un cancer ovarien avancé a une tumeur HRD-positive. En 2017, AstraZeneca et le groupe américain Merck ont annoncé une collaboration stratégique mondiale en oncologie pour co-développer et co-commercialiser Lynparza.

