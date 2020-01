Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : Lokelma a été approuvé en Chine Cercle Finance • 06/01/2020 à 11:33









(CercleFinance.com) - Lokelma d'AstraZeneca a obtenu l'approbation en Chine pour le traitement de l'hyperkaliémie, une maladie caractérisée par des niveaux élevés de potassium dans le sang. L'approbation par la National Medical Products Administration était basée sur les résultats positifs d'un essai clinique qui a montré que les patients recevant Lokelma ont connu une réduction 'significative, rapide et soutenue' du potassium dans le sang. Plus de deux millions de patients en Chine qui souffrent d'hyperkaliémie, ce qui augmente considérablement pour les patients atteints d'insuffisance rénale chronique et pour ceux qui prennent des médicaments courants pour l'insuffisance cardiaque.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -1.77%