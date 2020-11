Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : les résultats accueillis sans enthousiasme Cercle Finance • 05/11/2020 à 10:40









(CercleFinance.com) - AstraZeneca n'a pas convaincu les investisseurs jeudi avec sa publication trimestrielle, la faiblesse de son activité de santé respiratoire occultant les bonnes performances de sa branche d'oncologie. Les ventes du groupe biopharmaceutique sur le troisième trimestre ont augmenté de 3% à 6,6 milliards de dollars. A taux de changes constants, la hausse des ventes ressort également à 3%. Le laboratoire a bénéficié d'une solide demande pour ses traitements anticancéreux, puisque sa division d'oncologie a vu ses ventes grimper de 13% au cours du trimestre écoulé. Ses ventes de médicaments respiratoires et d'immunologie ont en revanche reculé de 1% sur le trimestre. Le bénéfice 'core' a quant à lui reculé de 4% à 0,84 dollar, une performance qui s'avère légèrement inférieure aux attentes du consensus. Au final, pas de quoi entraîner de réaction enthousiaste du marché, donc. 'Nous ne nous attendons pas à ce que le consensus évolue et prévoyons une réaction neutre de l'action', pronostiquaient ce matin les analystes d'UBS. Les premiers échanges leur donnaient raison: le titre AstraZeneca grappille à peine 0,1% ce matin à la Bourse de Londres.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.04%