AstraZeneca: les promesses du PT027 dans l'asthme

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce qu'un essai de phase III portant sur PT027 (albutérol/budésonide) a démontré une réduction statistiquement significative du risque d'exacerbation sévère chez les patients souffrant d'asthme modéré à sévère.



Ainsi, comparé à l'albutérol, le PT027 à la dose de 180 mcg d'albutérol/160 mcg de budésonide a réduit le risque d'exacerbation sévère de 27% chez les adultes et les adolescents.



Ce médicament de secours a inhaler est développé par AstraZeneca et Avillion.



'Les résultats de ces essais de phase III confirment le bénéfice clinique de PT027 (...) qui a le potentiel de devenir un traitement de première classe pour prévenir les crises d'asthme au-delà des thérapies d'entretien courants', indique Mene Pangalos, vice-président exécutif en charge de la R&D biopharmaceutique chez AstraZeneca.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.10%