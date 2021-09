Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : les conclusions du CHMP sur le vaccin Covid information fournie par Cercle Finance • 17/09/2021 à 12:50









(CercleFinance.com) - L'Agence européenne du médicament (EMA) fait savoir que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) a rendu ses conclusions dans le cadre de l'enquête autour de cas de thrombose avec STT - syndrome de thrombocytopénie (soit des caillots sanguins associés à un faible taux de plaquettes) après injection du Vaxzevria, le vaccin Covid d'AstraZeneca. Ainsi, après avoir analysé toutes les données disponibles, le CHMP n'a pas pu identifier de facteurs de risques particuliers rendant le STT plus probable. Certains rapports suggèrent toutefois que le risque pourrait être plus élevé chez les femmes et les jeunes adultes, et plus faible après la deuxième dose par rapport à la première dose, mais ces pistes ne peuvent être confirmées avec certitude pour le moment puisque les data n'ont pas été collectées de manière suffisamment homogène. Dans ces circonstances, l'EMA recommande de continuer à administrer la deuxième dose de Vaxzevria entre 4 et 12 semaines après la première, et précise qu'il n'y a aucune preuve que le fait de retarder la deuxième injection ait une quelconque influence sur le risque de STT.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.29%