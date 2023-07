AstraZeneca: les avis des brokers après l'essai Dato-DXd information fournie par Cercle Finance • 05/07/2023 à 15:09

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a publié lundi les résultats de son essai TROPION-Lung01 évaluant datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) vs docetaxel chez des patients ayant un cancer du poumon non à petites cellules post une première ligne de traitement.



' Malheureusement, l'essai aurait montré des évènements de Grade 5 (c'est-à-dire conduisant au décès du patient). Aucun nouveau problème de sécurité n'a été observé vis-à-vis des essais précédents ce qui pourrait nous laisser penser à des infections pulmonaires ' souligne Oddo BHF.



' Le manque de commentaire qualitatif n'aide évidemment pas à se forger une opinion. Elle s'explique tout de même, selon nous, de deux manières : i/ la population large de l'essai qui sans nul doute devra être stratifiée pour voir une forte efficacité clinique et ii/malheureusement l'apparition de Grade 5. Seuls les résultats complets pourront permettre d'anticiper l'évolution du médicament dans des lignes plus précoces (1L en combinaison avec Imfinzi) ' estime Oddo BHF.



Suite à cette annonce, Oddo confirme sa recommandation Surperformance avec un objectif de cours abaissé de 450p à 13800p.



AlphaValue confirme également sa note d'achat sur le titre AstraZeneca avec un objectif de cours inchangé de 14 158 pence, alors que le titre a cédé lundi près de 8% après la publication de résultats de phase III du Dato-Dxd.



Les marchés ont été surpris par le communiqué du laboratoire qui a mis en avant ' une amélioration statistiquement significative de la survie sans progression ' de la maladie chez les patients traités par Dato-Dxd souffrant d'un cancer du poumon non à petites cellules.



Le laboratoire anglo-suédois n'a toutefois pas évoqué une amélioration ' cliniquement significative ' (un terme régulièrement utilisé dans ce genre d'étude) laissant planer un doute quant à la complète efficacité du protocole de soins.



Le broker rapporte que 'd'autres éléments au sujet de l'efficacité n'ont pas été divulgués' et que 'il y a eu quelques décès dans les essais et aucun chiffre n'a été fourni ', souligne le broker.



Néanmoins, AlphaValue juge la réaction des marchés ' excessive ' et ajoute qu'il est ' trop tôt pour tirer des conclusions défavorables compte tenu des six essais de phase III en cours '.



Dans ce contexte, la correction boursière, conjuguée avec le fait que les actions d'Astra ont pris du retard sur Big Pharma ytd, devrait être considéré comme 'un bon point d'entrée', estime le bureau d'analyses.



'L'absence de rhétorique positive dans le communiqué de presse, comme l'utilisation du terme 'cliniquement significatif', et la survenue de maladies interstitielles n'ont pas atteint les attentes des investisseurs, qui étaient élevées', rappellent les équipes de Berenberg.



Le bureau d'études, qui réduit son objectif de cours de 13.500 à 13.300 pence, maintient malgré tout sa recommandation d'achat sur le titre.



'Nous pensons que la réaction du cours de Bourse a été exagérée au vu de la vigueur du portefeuille de projets de médicaments ('pipeline') d'AstraZeneca', explique-t-il.



A noter toutefois que les analystes de Deutsche Bank ont décidé de dégrader leur recommandation sur le titre à 'conserver' contre 'achat' précédemment, avec un objectif ramené de 13.000 à 11.000 pence.



S'ils évoquent des résultats a priori satisfaisants d'un point de vue technique et la perspective de nouvelles données à venir, les professionnels mettent en avant des conclusions 'clairement décevantes' susceptibles de remettre en cause, selon eux, le potentiel de son candidat dans le cancer du poumon.