AstraZeneca: les autorités japonaises approuvent l'Ondexxya

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que l'Ondexxya (andexanet alfa) a été approuvé au Japon pour les patients traités avec les inhibiteurs du facteur Xa (FXa) (apixaban, rivaroxaban ou edoxaban), lorsque l'inversion de l'anticoagulation est nécessaire en raison d'un saignement menaçant le pronostic vital ou incontrôlé.



S'appuyant sur les résultats d'un essai de phase III, le Japon devient ainsi le premier pays à fournir une approbation réglementaire complète d'Ondexxya pour une utilisation avec les trois inhibiteurs de FXa actuellement disponibles.



' Les inhibiteurs du FXa sont des médicaments essentiels pour les personnes susceptibles de développer des caillots sanguins, mais ils peuvent également présenter un risque de saignement incontrôlé, explique Masahiro Yasaka, du National Hospital Organization Kyushu Medical Center de Fukuoka (Japon).



'L'inversion rapide des effets anticoagulants de l'apixaban, du rivaroxaban et de l'edoxaban par Ondexxya permet de réduire efficacement les saignements et constitue une avancée majeure dans les soins aux patients', ajoute-t-il.





