AstraZeneca : les actionnaires approuvent le rachat d'Alexion

(CercleFinance.com) - Les actionnaires d'AstraZeneca ont approuvé mardi le rachat de la société biopharmaceutique américaine Alexion, un feu vert qui ouvre la voie à une finalisation de l'acquisition dans le courant du troisième trimestre. Réunis en assemblée générale aujourd'hui, les actionnaires du laboratoire se sont prononcés à hauteur de 99,9% en faveur de cette opération à 39 milliards de dollars, initialement annoncée en décembre dernier. Fondée en 1992 dans le Connecticut, Alexion développe des traitements à destination des patients atteints de maladies rares graves. A la suite de la finalisation du rapprochement, AstraZeneca dit avoir l'intention d'implanter à Boston une filiale baptisée 'Alexion, la branche de maladies rares d'AstraZeneca' qui devrait afficher des taux de croissance à deux chiffres.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -1.22%